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У порту «Южний» СБУ викрила незаконне відчуження земель

У порту «Южний» СБУ викрила незаконне відчуження земель

Служба безпеки України попередила незаконне відчуження земельної ділянки ДП «Морський торговельний порт «Южний» вартістю у десятки мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Одеській області.

За попередніми даними слідства, оборудку організували представники низки приватних компаній та Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради. Вони підписали всупереч чинному законодавства низку документів, які виводили майже 5 гектарів земель держпідприємства у приватну власність. Організаторам, зокрема, мала відійти ділянка порту, на якій підрядник будував гідротехнічні споруди.

Наразі начальнику Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення обставин справи і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Заходи із викриття проводились спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

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