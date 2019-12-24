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Новости Одессы и Одесской области

У одесской мэрии зажгла полураздетая танцовщица (видео)

У одесской мэрии зажгла полураздетая танцовщица (видео)

Городские камеры видеонаблюдения запечатлели необычную картину на Думской площади.

Так, перед зданием исполкома внимание прохожих привлекла полураздетая юная одесситка.

Девушка была одета в красно-белых цветах помощницы Санты. Причем одежды на ней было не так много: только топ, оголяющий торс, и коротюсенькие шорты.

Правда, чтобы совсем не околеть, Снегурочка все же немного утеплилась, надев перчаточки, шапочку и шарфик.

А судя по видео, замерзнуть ей не давал танец под зажигательные ритмы тверка.

Ролик выложили сотрудники коммунального учреждения “Центр-077”. При этом коммунальщики отметили, что площадь перед горсоветом далеко не впервые превращается в импровизированный танцпол.

“Можно было бы только порадоваться за обилие ярких и креативных личностей в родном городе, – написали сотрудники “Центра-077”. – Очень надеемся, что в процессе творческого поиска вы не забудете о мнении окружающих и принятых обществом нормах пристойности”.

Фото, видео: КУ “Центр-077”

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