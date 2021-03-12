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У одесской Еврейской больницы появится новая трансформаторная подстанция

У одесской Еврейской больницы появится новая трансформаторная подстанция

Управление капитального строительства Одесского горсовета намерено потратить более 27 миллионов гривен на ремонт внешнего электроснабжения Одесской городской клинической больницы №1, привычно именуемой одесситами Еврейской.

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Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документу, техзадание предполагает установку трансформаторной подстанции, создание кабельной канализации, капитальный ремонт внешнего электроснабжения.

Подрядчика будут выбирать 30 марта, а закончить капремонт он должен до конца 2022 года.

тендер на установку подстанции Еврейской больницы

Напомним, капитальный ремонт в Еврейской больнице стартовал еще в 2017 году.

Комплекс сооружений Еврейской больницы – памятник градостроительства и архитектуры местного значения. Больница была основана в начале позапрошлого века на средства еврейской общины города.

Позже, в 1864 году, открылся больничный корпус, который функционирует как главный по сей день. Остальные корпуса появились позже.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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