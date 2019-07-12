У одесского кота-геймера отобрали планшет

В Одессе кот-геймер, что в переулке Маяковского, пострадал от рук вандалов. Неприятность с этой скульптурой случилась уже не впервые. В этот раз хулиганы оторвали планшет, установленный рядом с котом. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях бизнесмен Сергей Рудюк, который выделил деньги на установку фигурки.

У скульптуры кошки по кличке Пушинка — нелегкая судьба. На нее неоднократно покушались после того, как та появилась на городском котомаршруте. Так, в прошлом году кота создала местный скульптор Татьяна Штыкало по заказу компании, занимающейся продажей гаджетов. Котейку «посадили» на деревянную лавочку, рядом расположили импровизированный планшет. По задумке, Пушинка играет, пытаясь поймать лапкой рыбок на гаджете.

Скульптуру установили 4 июля минувшего года, а уже спустя 20 дней украли. Видимо, подумали, что бронзовая. Однако, как рассказали создатели, ее изготовили из из полиэфирной смолы. Ценных металлов не использовали, просто акриловая краска, которой ее покрыли, с бронзовым отливом. Наверняка, это и ввело в заблуждение вандалов.

Вскоре после этого скульптуру восстановили и снова посадили на прежнее место. Даже камеры наблюдения установили, чтоб избежать очередного покушения. Однако камеры городских хулиганов не остановили, впрочем, успели заснять действия злоумышленников. На видео видно, как двое молодых людей пришли поздно вечером, после чего один изо всех сил дернул планшет, оторвав его от скамейки. Наверное, парни решили, что гаджет настоящий. Однако поняли, что это просто муляж, и выбросили через двести метров. Его нашел коммунальщик и принес обратно к арт-объекту.

Отметим, «Пушинка» появилась в рамках проекта «Одесские коты», цель которого – создать в Одессе туристический селфи-маршрут, аналогичный Вроцлавским гномам.

Фото: с ФБ Татьяны Штыкало