У Одесі створили тест, який допоможе перевірити свої політичні вподобання

Пройшовши тестування, виборці ефективно зможуть ознайомитися з програмами учасників виборчого процесу
Експерти проекту iVote створили платформу, яка допомагає ознайомитися з програмами учасників виборів.
Переглянути проєкт можна тут!
Пройшовши тестування, виборці швидко та зручно зможуть ознайомитися з програмами учасників виборчого процесу. Також, кожен зможе раціонально та зважено дійти свого рішення під час виборчого процесу.
Як зазначають автори, проєкт не залежить від будь-яких політичних сторін та реалізується громадською організацією «Інститут політичної інформації» за підтримки міжнародної організації Internews Network.
Фото: freeradio.com.ua
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