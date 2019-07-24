У Одесі створили тест, який допоможе перевірити свої політичні вподобання

Пройшовши тестування, виборці ефективно зможуть ознайомитися з програмами учасників виборчого процесу

Експерти проекту iVote створили платформу, яка допомагає ознайомитися з програмами учасників виборів.

Переглянути проєкт можна тут!

Пройшовши тестування, виборці швидко та зручно зможуть ознайомитися з програмами учасників виборчого процесу. Також, кожен зможе раціонально та зважено дійти свого рішення під час виборчого процесу.

Як зазначають автори, проєкт не залежить від будь-яких політичних сторін та реалізується громадською організацією «Інститут політичної інформації» за підтримки міжнародної організації Internews Network.

Фото: freeradio.com.ua