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Новости Одессы и Одесской области

У облраді презентували модель Одеської області з чотирма районами

У облраді презентували модель Одеської області з чотирма районами

У області створять Одеський, Ізмаїльський, Білгород-Дністровський та Подільський райони з відповідними центрами у містах – Одеса, Ізмаїл, Білгород-Дністровський та Подільськ.

В Одеській обласній раді відбулося засідання круглого столу на тему «Перспективи формування нової системи адміністративно-територіального устрою Одещини. Етап другий – презентація моделі області» під головуванням голови обласної ради Сергія Паращенка.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної ради.

– Одне із важливих та значущих питань сьогоднішнього порядку денного – перспективи формування нової системи адміністративно-територіального устрою Одеської області. Це вже другий етап презентації моделі нашої області, що передбачає, згідно з пропозицією Мінрегіону, створення чотирьох об’єднаних районів – Одеський, Ізмаїльський, Білгород-Дністровський та Подільський райони з відповідними центрами у містах – Одеса, Ізмаїл, Білгород-Дністровський та Подільськ. Ми провели низку засідань з головами фракцій та депутатським корпусом і маємо бачення даного питання, – зазначив голова Одеської обласної ради Сергій Паращенко під час відкриття засідання, запросивши до обговорення присутніх експертів та керівників органів місцевого самоврядування.

Учасники круглого столу обговорили можливу модель адміністративно-територіального устрою Одеської області, висловили своє бачення та оприлюднили власні пропозиції.

Фото: пресслужба Одеської обласної ради

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