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У Нацпарку “Тузлівські лимани” помітили рідкісних червонокнижних лебедів – фото

У Нацпарку “Тузлівські лимани” помітили рідкісних червонокнижних лебедів – фото

Тундрові лебеді прилетіли в НПП “Тузловські лимани”.

Про це у Facebook розповів еколог Іван Русев.

За його словами, лебідь-кликун (Cygnus cygnus) і Малий лебідь, або тундровий лебідь (Cygnus bewickii) – дуже рідкісні для України види птахів і занесені в Червону книгу.

– Малий лебідь характерний для тундри Євразії і гніздяться в ній від півночі Фенноскандии до дельти Колими, а також на західних островах Льодовитого океану. Зимують ці два види в Українському Причорномор’ї, – повідомив еколог.

Лебеді

Ці лебеді – рідкісний для України вид птахів, вони занесені у Червону книгу.

Наразі в НПП “Тузловські лимани” вже прилетіло понад 200 птахів кликуна і пару десятків Малого лебедя.

Фото: Іван Русев

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