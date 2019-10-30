У Нацпарку “Тузлівські лимани” помітили рідкісних червонокнижних лебедів – фото

Про це у Facebook розповів еколог Іван Русев.

За його словами, лебідь-кликун (Cygnus cygnus) і Малий лебідь, або тундровий лебідь (Cygnus bewickii) – дуже рідкісні для України види птахів і занесені в Червону книгу.

– Малий лебідь характерний для тундри Євразії і гніздяться в ній від півночі Фенноскандии до дельти Колими, а також на західних островах Льодовитого океану. Зимують ці два види в Українському Причорномор’ї, – повідомив еколог.

Наразі в НПП “Тузловські лимани” вже прилетіло понад 200 птахів кликуна і пару десятків Малого лебедя.

Фото: Іван Русев