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Новости Одессы и Одесской области

У Нацпарку “Тузлівські лимани” очікують на зимівлю качок, лебедів та орланів

У Нацпарку “Тузлівські лимани” очікують на зимівлю качок, лебедів та орланів

Велика кількість інших пернатих замінить чапель, що зараз є у НП “Тузлівські лимани”.

Про це повідомляє Іван Русєв у Facebook.

– Барви осені в природі зараз неперевершені,- зазначив автор посту, –  Скоро ця прекрасна чудова осіння картина природи в НПП “Тузлівські лимани” зміниться на зимове вбрання. І тут вже будуть домінувати інші кольори, з переважанням сірого. Чапель стає все менше і менше, і скоро їх залишиться одиниці. Але на їх зміну з півночі прибувають на зимівлю до нас інші пернаті – білолобі гуси, казарки, лебеді, качки, орлани, про яких ми будемо неодмінно розповідати.

Фото: Іван Русев

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