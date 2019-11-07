У Нацпарку “Тузлівські лимани” очікують на зимівлю качок, лебедів та орланів

Велика кількість інших пернатих замінить чапель, що зараз є у НП “Тузлівські лимани”.

Про це повідомляє Іван Русєв у Facebook.

– Барви осені в природі зараз неперевершені,- зазначив автор посту, – Скоро ця прекрасна чудова осіння картина природи в НПП “Тузлівські лимани” зміниться на зимове вбрання. І тут вже будуть домінувати інші кольори, з переважанням сірого. Чапель стає все менше і менше, і скоро їх залишиться одиниці. Але на їх зміну з півночі прибувають на зимівлю до нас інші пернаті – білолобі гуси, казарки, лебеді, качки, орлани, про яких ми будемо неодмінно розповідати.

Фото: Іван Русев