Северный РЭС
Работы до 19:00:
- Четвертая, 33Б-58,
- Агрономическая, 100-201,
- Беляевская, 1-9,
- Владимира Хавкина, 41-Д, 9а,
- Геологическая, 9, 9а, 22, 23б,
- Дмитрия Сигаревича, 1-61,
- Кольцевая, 1-12,
- Котляревского, 1-23,
- Круговая, 1-58,
- Крушельницкого, 1-37,
- Николая Михновского, 3а-47,
- Петра Болбочана, 1-44,
- Молодежная, 1-49,
- Степная, 1-31,
- Тарутинская, 1-11,
- Хавкина, 1-51,
- Хуторская, 1-105,
- Цебриковская, 1-13а,
- Ядовая, 24а, 26,
- пер. Агрономический, 1-8а,
- пер. Килевый, 1-9а,
- пер. Круговой, 1а-13,
- пер. Крушельницкой, 1-5а,
- пер. Людмилы Гинзбург, 1-43,
- пер. Мастерской, 1-11,
- пер. Новый, 1-14а,
- пер. Оранжерейный, 1-43а,
- переулок Петра Калнышевского, 1-10,
- переулок Хуторской,
- переулок Цементный, 1-17,
- переулок Шахтинский, 18-46,
- переулок Шебелинский, 13-27.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Евгения Танцюры, 17, 17/2, 23/корп.5, 19, 23/1, 21,
- Ивана и Юрия Лип, 23-41,
- Инглези, 12-18,
- Космонавтов, 38-68.
Центральный РЭС
Работы до 14:30:
- Болгарская, 35-70,
- Геннадия Афанасьева, 2-32, 82,
- Запорожская, 20-32а,
- Михаила Болтенко, 17/1-92,
- Складская, 21,
- Гранитная, 5-134,
- пл. Алексеевская, 11, 13,
- пер. Высокий, 12/корп.14, 11, 20, 1,1/гараж корп. 2,4,6,7,
- переулок Вокзальный, 5,11,25,
- переулок Товарный, 5-11.
Работы до 19:00:
- Независимости, 1, 3, 5, 16, 16/1, 18а,
- Сегедская, 8а,10,12,12а.