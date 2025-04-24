Отключения света

Северный РЭС

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Работы до 19:00:

  • Четвертая, 33Б-58,
  • Агрономическая, 100-201,
  • Беляевская, 1-9,
  • Владимира Хавкина, 41-Д, 9а,
  • Геологическая, 9, 9а, 22, 23б,
  • Дмитрия Сигаревича, 1-61,
  • Кольцевая, 1-12,
  • Котляревского, 1-23,
  • Круговая, 1-58,
  • Крушельницкого, 1-37,
  • Николая Михновского, 3а-47,
  • Петра Болбочана, 1-44,
  • Молодежная, 1-49,
  • Степная, 1-31,
  • Тарутинская, 1-11,
  • Хавкина, 1-51,
  • Хуторская, 1-105,
  • Цебриковская, 1-13а,
  • Ядовая, 24а, 26,
  • пер. Агрономический, 1-8а,
  • пер. Килевый, 1-9а,
  • пер. Круговой, 1а-13,
  • пер. Крушельницкой, 1-5а,
  • пер. Людмилы Гинзбург, 1-43,
  • пер. Мастерской, 1-11,
  • пер. Новый, 1-14а,
  • пер. Оранжерейный, 1-43а,
  • переулок Петра Калнышевского, 1-10,
  • переулок Хуторской,
  • переулок Цементный, 1-17,
  • переулок Шахтинский, 18-46,
  • переулок Шебелинский, 13-27.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Евгения Танцюры, 17, 17/2, 23/корп.5, 19, 23/1, 21,
  • Ивана и Юрия Лип, 23-41,
  • Инглези, 12-18,
  • Космонавтов, 38-68.

Центральный РЭС

Работы до 14:30:

  • Болгарская, 35-70,
  • Геннадия Афанасьева, 2-32, 82,
  • Запорожская, 20-32а,
  • Михаила Болтенко, 17/1-92,
  • Складская, 21,
  • Гранитная, 5-134,
  • пл. Алексеевская, 11, 13,
  • пер. Высокий, 12/корп.14, 11, 20, 1,1/гараж корп. 2,4,6,7,
  • переулок Вокзальный, 5,11,25,
  • переулок Товарный, 5-11.

Работы до 19:00:

  • Независимости, 1, 3, 5, 16, 16/1, 18а,
  • Сегедская, 8а,10,12,12а.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме