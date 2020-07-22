У мэра Одессы появился первый заместитель

В Одессе пенсионерам обещали бесплатные маски в электротранспорте: как их выдают? Департамент транспорта получил распоряжение мэра обеспечивать медицинскими средствами защиты социально незащищенные группы населения, прежде всего – пенсионеров. Такое поручение департамент транспорта должен был начать выполнять с этой недели. Мы решили проверить, как это работает. ПОДРОБНЕЕ

Скульптура Ночи над зданием мэрии все еще в «маске» Случилось это летом прошлого года: часть скульптурной композиции «День и Ночь» на здании одесской мэрии была повреждена. Да как! Напомню, у «Ночи» стала отваливаться часть лица. А еще был поврежден подбородок. ПОДРОБНЕЕ