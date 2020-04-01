У місті на Одещині у 16-поверхівці сталася пожежа: загинув господар житла

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Сьогодні вранці там, у квартирі на 10-му поверсі шістнадцятиповерхівки по вулиці Приморській, загинув 64-річний господар житла.

За попередніми висновками працівників ДСНС, причиною займання, яке розпочалося з ліжка, та загибелі потерпілого, який спав на тому ліжку, стало необережне поводження з вогнем.

Подію слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Фото: ГУНП

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