У місті на Одещині у 16-поверхівці сталася пожежа: загинув господар житла

Правоохоронці розслідують факт пожежі в місті Южне.
Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.
Сьогодні вранці там, у квартирі на 10-му поверсі шістнадцятиповерхівки по вулиці Приморській, загинув 64-річний господар житла.
За попередніми висновками працівників ДСНС, причиною займання, яке розпочалося з ліжка, та загибелі потерпілого, який спав на тому ліжку, стало необережне поводження з вогнем.
Подію слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.
Фото: ГУНП
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