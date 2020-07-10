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У Мінздоров’я рекомендують закрити низку пляжів в Одесі

У Мінздоров’я рекомендують закрити низку пляжів в Одесі

В Одеській області під наглядом лабораторних центрів МОЗ перебуває 13 морських пляжів у м. Одеса та приморських районах області (у м. Южне, с. Сичавка і Вапнярка Лиманського району, с. Грибівка і Кароліно-Бугаз Овідіопольського району).

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Про це у повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ.

У рамках моніторингу досліджено 64 проби морської води за мікробіологічними показниками. Відхилення від стандарту виявлено у 13 пробах води за індексом ЛКП (пляжі м. Одеса — «Аркадія», «Дельфін», 13 і 16 станції Великого Фонтану — по 70 000), Е. соli (пляжі м. Одеса — 1 200–5 000). Рекомендовано встановити щити про заборону купання, проби води взято на повторні дослідження.

Окрім Одеської області пляжі рекомендували закрити ще у Києві, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Нагадаємо, нещодавно наш кореспондент був присутній під час взяття проб води. Згідно результатів лабораторних аналізів, на декількох пляжах Одеси виявили кишкову паличку.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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