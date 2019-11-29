У Мінздоров’я оновили перелік протипоказань до щеплень: кому варто утриматись від вакцинації?

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Тепер протипоказання для людей із можливою алергічною реакцією на компоненти вакцини класифіковані відповідно до можливих алергенів: яєчного білка, дріжджів, желатину, лактози та латексу.

Протипокази для людей із первинним імунодефіцитом були розділені за типами імунодефіциту. Окремо виділили рекомендації для вакцинування людей, які живуть поруч з людиною, яка має важку імуносупресію, імунодефіцит.

До прикладу, люди з імунодефіцитом повинні уникати підгузків малюка, якого вакцинували ротавірусною вакциною протягом 4 тижнів. Для людей із ВІЛ-інфекцією описали застереження для кожної вакцини.

Також рекомендується щеплюватись вагітним або жінкам, які планують вагітність від грипу протягом сезону грипу. Немовлята, які контактують з вагітними, можуть бути щеплені ротавірусною вакциною так само, як і інші малюки, котрі не мають таких контактів.

Окремо описане питання вакцинації у період лактації. Щеплення жінкам, які годують немовля, інактивованими вакцинами або вакцинами, що містять живий вірус, не впливає на безпеку жінки чи дитини, яка перебуває на грудному вигодовуванні.

Фото: bilyayivka.city

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