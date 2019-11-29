У Мінздоров’я оновили перелік протипоказань до щеплень: кому варто утриматись від вакцинації?

Внесені зміни дозволять лікарю надати кваліфіковані послуги майбутньому пацієнтові.
Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.
Тепер протипоказання для людей із можливою алергічною реакцією на компоненти вакцини класифіковані відповідно до можливих алергенів: яєчного білка, дріжджів, желатину, лактози та латексу.
Протипокази для людей із первинним імунодефіцитом були розділені за типами імунодефіциту. Окремо виділили рекомендації для вакцинування людей, які живуть поруч з людиною, яка має важку імуносупресію, імунодефіцит.
До прикладу, люди з імунодефіцитом повинні уникати підгузків малюка, якого вакцинували ротавірусною вакциною протягом 4 тижнів. Для людей із ВІЛ-інфекцією описали застереження для кожної вакцини.
Також рекомендується щеплюватись вагітним або жінкам, які планують вагітність від грипу протягом сезону грипу. Немовлята, які контактують з вагітними, можуть бути щеплені ротавірусною вакциною так само, як і інші малюки, котрі не мають таких контактів.
Окремо описане питання вакцинації у період лактації. Щеплення жінкам, які годують немовля, інактивованими вакцинами або вакцинами, що містять живий вірус, не впливає на безпеку жінки чи дитини, яка перебуває на грудному вигодовуванні.
Фото: bilyayivka.city
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