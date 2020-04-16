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Новости Одессы и Одесской области

У Мінсоцполітики запустили платформу “Допомога поруч” для надання допомоги вразливим верствам населення

У Мінсоцполітики запустили платформу “Допомога поруч” для надання допомоги вразливим верствам населення

Міністерством соціальної політики запроваджено інформаційну онлайн-платформу „Допомога поруч” для надання адресної допомоги вразливим верствам населення в період карантину.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Допомога поруч” – новий соціальний проект має створити умови для залучення благодійних, громадських організацій, бізнесу, волонтерів для надання допомоги людям, які її потребують, та забезпечити координацію дій його учасників.

– Ця інформаційна платформа покликана допомогти тим, кому потрібна турбота. Кожен може зробити заявку про того, кому потрібна допомога. І всі небайдужі: бізнес, волонтери, благодійники, громадські організації, і Уряд, і місцева влада, всі разом будемо допомагати людям, – наголосила Міністр.

Очільниця Міністерства пояснила, що користувачами зазначеного сервісу визначено структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій, Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій.

За словами Марини Лазебної, громадяни зможуть звертатися на „гарячі” телефонні лінії, які працюватимуть при місцевих органах влади, та залишати інформацію про потребу в продуктах харчування, засобах особистої гігієни, побутовій хімії, транспортних послугах для доставки цих товарів. Щодня на онлайн-платформі „Допомога поруч” розміщуватиметься інформація про потребу в допомозі та звіт про її надання.

Завдяки цьому соціальному онлайн-проекту оперативно визначатимуться потреби, надаватиметься відповідна допомога та соціальні послуги, перш за все, одиноким, одиноко проживаючим громадянам похилого віку, одиноким, одиноко проживаючим людям з інвалідністю, неповним сім’ям з дітьми до 14 років, у тому числі дітьми з інвалідністю та іншим соціально вразливим верствам населення.

Фото: Ask Me Zone

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