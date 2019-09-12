У Міносвіти планують реформувати дошкільну освіту

Реформи у дошкільній освіті є пріоритетними у роботі нової команди.

Про це повідомила міністерка освіти та науки Ганна Новосад під час пресконференції.

– Не може бути хорошої шкільної освіти, якщо в перший клас приходять неготові діти, а тому зміни в дошкільній освіті ми хочемо зробити одним з своїх пріоритетів, а ефективний ранній розвиток – це те, що може забезпечити дитині привиття навичок, вміння спілкуватися з зовнішнім світом, розуміння своїх емоцій, емоцій інших, що вкрай буде необхідно в школі і без чого дуже складно успішно навчатися. А тому зміна змісту в дошкільній освіті, нові методики для вихователів — це те, над чим ми хочемо працювати, – сказала міністерка.

Фото: 24 Канал