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Новости Одессы и Одесской области

У Міністерстві культури занепокоєні звільненням Олександра Ройтбурда

У Міністерстві культури занепокоєні звільненням Олександра Ройтбурда

Міністерство планує врегулювати конфлікт.

Про це у Facebook зазначило Міністерство інформаційної політики України.

Зокрема, у Міністерстві культури, молоді та спорту України планують з’ясувати, які є юридичні підстави для усунення відомого художника з займаної ним посади.

По вивченню питання Міністерство діятиме в межах своєї компетенції для врегулювання конфліктної ситуації, яка має значний суспільний резонанс.

Міністерство культури, молоді та спорту України висловлює занепокоєння ситуацією навколо звільнення директора Одеського…

Gepostet von Міністерство інформаційної політики України am Mittwoch, 4. September 2019

Фото: Facebook

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