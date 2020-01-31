У Мінінфраструктури готуються передати інвесторам Чорноморський порт

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій наголосив, що концесії та інвестиції мають стати рушійною силою оновлення та розвитку української інфраструктури:

– Готуємо концесійні проєкти у морських портах Маріуполь, Бердянськ, Одеса та Чорноморськ. Наступний концесійний конкурс буде в морському порту Чорноморськ. Там ми пропонуємо інвесторам контейнерний термінал та поромну переправу. Далі – конкурс у морському порту Одеси, де інвесторів має зацікавити пасажирський термінал та готель. Окрім цього, за підтримки Світового банку працюємо над проєктами концесійних доріг. Львів – Стрій та Львів –Тернопіль. До кінця лютого плануємо визначитись щодо концесійних проєктів у аеропортах Львів, Запоріжжя, Херсон та Чернівці. Також готуємо концесії вокзалів залізничних станцій Чоп, Дніпро Миколаїв, Харків, Хмельницький, які мають дати нову якість для наших пасажирів на залізниці, – підкреслив Владислав Криклій.

Фото: Агрополіт

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