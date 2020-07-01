У медзакладах зросли тарифи на надання екстреної меддопомоги, лікування гострого інфаркту та інсульту

З 1 липня у фінансуванні медзакладів, що надають спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу, запроваджуються зміни.

Про це повідомила пресслужба НСЗУ.

Відсьогодні, з 1 липня, підвищуються тарифи на надання послуг з екстреної меддопомоги, на лікування гострого інфаркту та інсульту.

НСЗУ вже наступного тижня, після того, як медзаклади прозвітують за другий квартал, готова розпочати процес укладання додаткових угод з ними на надання цих послуг за новими тарифами. Нові тарифи діятимуть на послуги, які надаватимуться з липня.

Також через продовження карантину, викликаного епідемію коронавірусу, продовжено до 1 жовтня виплати медзакладам за глобальним бюджетом за пакетами “Хірургічні операції у стаціонарних умовах” та “Стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій”. Тобто, до 1 жовтня медзаклади за цими пакетами послуг отримуватимуть 100% фінансування за глобальним бюджетом.

Передбачено укладання договорів НСЗУ про перехідне фінансове забезпечення медзакладів, які за даними Держказначейства у І кварталі 2020 року за механізмом медичної субвенції отримали фінансування більше, ніж за Програмою медичних гарантій. Для укладання таких договорів медзаклади мають подати до НСЗУ плани розвитку своїх закладів, затверджених їх власниками або госпітальними радами за формою, затвердженою МОЗ, яка зараз знаходиться у розробці.