У медзакладах Одеси стало більше сучасного обладнання

На придбання обладнання з міського бюджету Одеси виділили близько 1,45 млн. гривень.

Для відділення функціональної діагностики міської лікарні №5 у рамках реалізації муніципальної цільової програми «Здоров’я» закуплено сучасне медичне обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Для лікарні закуплена система для проведення стрес-тестів Cubestress Cardioline виробництва Італії. Ця система дозволяє проводити тест на витримку навантаження ЕКГ з використанням бігової доріжки для розширеної діагностики стану серцево-судинної системи.

Також лікарня отримала портативний денситометр Sonost для дослідження щільності кісткової тканини і оцінки ризику розвитку остеопорозу. Цей апарат використовується в ревматології, ендокринології та травматології для виявлення ранніх змін скелета на поліклінічному етапі.

Для аудіометричного кабінету лікарні придбано багатофункціональний комп’ютерний комплекс «Нейро-Аудіо» для дослідження гостроти слуху.

Відділення функціональної діагностики міської лікарні №5 проводить реабілітаційне лікування неврологічних пацієнтів. Оснащення новим медичним обладнанням дозволило поліпшити якість і розширити перелік амбулаторної медичної допомоги для жителів Приморського району і всіх одеситів.

Фото: Одеська міська рада