fbpx
Новости Одессы и Одесской области

У медзакладах Одеси стало більше сучасного обладнання

У медзакладах Одеси стало більше сучасного обладнання

На придбання обладнання з міського бюджету Одеси виділили близько 1,45 млн. гривень.

Для відділення функціональної діагностики міської лікарні №5 у рамках реалізації муніципальної цільової програми «Здоров’я» закуплено сучасне медичне обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Для лікарні закуплена система для проведення стрес-тестів Cubestress Cardioline виробництва Італії. Ця система дозволяє проводити тест на витримку навантаження ЕКГ з використанням бігової доріжки для розширеної діагностики стану серцево-судинної системи.

Система для проведення стрес-тестів Cubestress Cardioline.

Також лікарня отримала портативний денситометр Sonost для дослідження щільності кісткової тканини і оцінки ризику розвитку остеопорозу. Цей апарат використовується в ревматології, ендокринології та травматології для виявлення ранніх змін скелета на поліклінічному етапі.

Для аудіометричного кабінету лікарні придбано багатофункціональний комп’ютерний комплекс «Нейро-Аудіо» для дослідження гостроти слуху.

Оснащення новим медичним обладнанням дозволило поліпшити якість амбулаторної медичної допомоги для одеситів.

Відділення функціональної діагностики міської лікарні №5 проводить реабілітаційне лікування неврологічних пацієнтів. Оснащення новим медичним обладнанням дозволило поліпшити якість і розширити перелік амбулаторної медичної допомоги для жителів Приморського району і всіх одеситів.

Фото: Одеська міська рада

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить