У матроса, устроившего поножовщину в Одессе, проверят психику

Инцидент произошел поздно вечером 15 мая на улице Василя Стуса на территории складов военно-морской базы «Юг». Матрос, 1996 года рождения, напал на сослуживца и нанес ему ножевые ранения. При задержании он оказал сопротивление и ранил ножом полицеского.

В прокуратуре рассказали, что сейчас «задержанный помещен в специализированное отделение Военно-медицинского клинического центра Южного региона Украины. Врачи проверяют его психическое состояние. Есть основания полагать, что молодой человек страдает расстройством психики».

В настоящее время жизням потерпевших матроса и полицеского ничего не угрожает.

Фото: РБК-Украина

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