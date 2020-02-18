У лютому, у березні, влітку: українцям пообіцяли рекордно зменшити ціну на газ

Мністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель заявив, що у цьому кварталі у платіжках на опалення суми будуть меншими – ціна на газ для споживачів знизиться ще додатково в лютому.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Це стало можливим завдяки підписанню договору про транспортування газу та стабілізації ситуації на українському та європейському ринках.

– У лютому, у березні, влітку – буде рекордно менша ціна на газ, адже нам вдалося стабілізувати ситуацію на ринку газу, – зазначив Олексій Оржель.

Нагадаємо, у січні цього року ціна на газ на 25% менша, ніж у січні попереднього року. Споживачі за газ заплатили 5580 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування.

– Така ситуація можлива завдяки підписанню договору про транспортування газу, – пояснив Олексій Оржель. – Я вам більше скажу, я безпосередньо сидів із людьми-трейдерами і вони казали, що дивляться чи підпише Україна, чи не підпише цей договір. У разі не підписання, вони б заробили великі гроші – мільярди доларів, у разі підписання – втратили б величезні кошти. Вони не заробили, але це дало можливість зменшити ціни для наших українців.

Також Міністр додав, що гроші, які держава отримала в рамках Стокгольмського арбітражу, Уряд хоче витратити на те, щоб в українців були кращі дороги. На те, щоб лікарні були поруч та надавали якісні послуги.

– Також зменшення ціни на газ, дало нам можливість переглянути тарифи на розподіл, які дуже довго не переглядалися, – додав Міністр. – Це зроблено для того, щоб оновити інфраструктуру, адже від цього теж залежить чи українці зможуть якісно отримувати газ безпосередньо у себе у домівках.

Звернув увагу Олексій Оржель і на важливість незалежності Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

– Для нас має значення, щоб на Національний регулятор не впливали. Але він повинен здійснювати контроль за монополістами. Тому необхідно встановити чіткий економічно-обгрунтований тариф, – резюмував Міністр.

Фото: zoda.gov.ua

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