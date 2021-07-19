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У кого сегодня именины по православному календарю?

У кого сегодня именины по православному календарю?

Сегодня, 19 июля, день ангела отмечают Иннокентии.

Имя Иннокентий появилось от латинского слова «innocens», которое означает «невинный», а по другой версии — «безвредный», «безупречный», «безукоризненный». Имя Иннокентий носили многие Папы Римские.

Считается, что Иннокентий довольно мирный и спокойный, но легко возбудимый и ранимый человек. Мужчины с таким именем романтичны, при этом считают, что самое главное – интеллект.

Кеша старается избегать близких знакомств, мало общается с людьми. Этот мужчина всегда сам в себе. С коллегами он вежлив и корректен, но сдержан и отстранен. Иннокентий никогда не просит помощи у людей, предпочитая решать свои проблемы самостоятельно.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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