У кого сегодня именины по православному календарю?

Имя Иннокентий появилось от латинского слова «innocens», которое означает «невинный», а по другой версии — «безвредный», «безупречный», «безукоризненный». Имя Иннокентий носили многие Папы Римские.

Считается, что Иннокентий довольно мирный и спокойный, но легко возбудимый и ранимый человек. Мужчины с таким именем романтичны, при этом считают, что самое главное – интеллект.

Кеша старается избегать близких знакомств, мало общается с людьми. Этот мужчина всегда сам в себе. С коллегами он вежлив и корректен, но сдержан и отстранен. Иннокентий никогда не просит помощи у людей, предпочитая решать свои проблемы самостоятельно.