У кого сегодня именины?

Имя Мартин происходит от латинского притяжательного прилагательного «марсов», то есть принадлежащий, посвящённый богу Марсу. В христианском именослове это имя соотносится с несколькими раннехристианскими святыми, среди которых Мартин Турский и папа римский Мартин Исповедник.

Какой характер у Мартинов?

Мужчины с таким именем предпочитают чаще находиться дома и заниматься хозяйством. Они увлекаются спортом и рыбалкой. При этом Мартины скромны и рассудительны, они очень тщательно подходят к выбору друзей. Среди них встречаются люди самых разных профессий — от сварщиков до врачей. Однако носители этого имени бывают нерешительны, по этой причине у них не всегда получается реализоваться в карьере.