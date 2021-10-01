У кого сегодня именины?

Мужское имя Аркадий происходит от греческого слова «аркадос», которое в переносном смысле означает «пастух». Так называли жителей Аркадии, области Древней Греции, где преимущественно занимались скотоводством.

Имя Тереза образовано от греческого слова «terezis», что значит «защитница», «охрана». По другой версии, у этого имени греческие корни — оно может означать «урожай» (θερος – theros) или «лето» (θεριζω – therizo). Также есть мнение, что Тереза походит от слова «terao», которое переводится как переводе «охотница», «стремительная женщина».

У имени Ирина древнегреческие корни и означает оно «мир» и «спокойствие». В христианском именослове это имя соотносится прежде всего с Ириной Македонской, которая жила в I веке и стала первой женщиной, причисленной к лику мучеников. Также известны мученицы Ирина Коринфская и Ирина Аквилейская.

Ефросиния — это имя также с греческими корнями и переводится как «благомыслящая, радостная». У него есть несколько вариантов: Ефросинья, Феврония, Хавронья и Хаврошечка.