У кого сегодня день ангела?

Сегодня, 14 апреля, по православному календарю день ангела отмечают Ефимы, Иваны, Макары, Сергеи и Марии.
Не забудьте именинников поздравить.
Ефим — имя греческого происхождения, которое означает «доброжелательный» или «благосклонный».
Макар — имя греческого происхождения и переводится как «блаженный, счастливый».
Сергей — имя латинского происхождения и в переводе означает «высокий» или «высокочтимый». Образовано от римского родового имени Сергиус.
Мария — имя уходит корнями в древнюю Грецию и в оригинале звучит как Марьям. Означает «быть горьким».
Иван — это имя с иврита переводится как «помилованный Богом», «милость Божья», «подарок Божий», «Бог благословил», «Божье благоволение».