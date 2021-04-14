Новости Одессы и Одесской области

У кого сегодня день ангела?

У кого сегодня день ангела?

Сегодня, 14 апреля, по православному календарю день ангела отмечают Ефимы, Иваны, Макары, Сергеи и Марии.

Не забудьте именинников поздравить.

Ефим — имя греческого происхождения, которое означает «доброжелательный» или «благосклонный».

Макар — имя греческого происхождения и переводится как «блаженный, счастливый».

Сергей — имя латинского происхождения и в переводе означает «высокий» или «высокочтимый». Образовано от римского родового имени Сергиус.

Мария — имя уходит корнями в древнюю Грецию и в оригинале звучит как Марьям. Означает «быть горьким».

Иван — это имя с иврита переводится как «помилованный Богом», «милость Божья», «подарок Божий», «Бог благословил», «Божье благоволение».

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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