У кого сегодня день ангела?

У имени Моисей есть несколько версий происхождения. Так, по одной из них, у этого имени древнееврейские корни и звучит оно в оригинале как «Моше», по другой — древнеегипетские. Оно может означать «извлеченный или спасенный из воды», «дитя» или «сын Бога Тота».

Считается, что носители этого имени отличаются прямолинейностью, честностью, справедливостью, самоуверенностью и трудолюбием. Они могут держать под контролем эмоции и чувства. Также среди их достоинств — готовность брать на себя ответственность. Мужчины с таким именем становятся хорошими друзьями, образцовыми отцами и мужьями.