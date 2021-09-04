У кого сегодня день ангела?

Сегодня, 4 сентября, именины отмечают Александр, Алексей, Афанасий, Михаил и Василий.

Имя Александр появилось в Древней Греции и означает «защищать», «мужчина».

Василий — имя греческого происхождения и означает «царский, царственный». В древнегреческой мифологии использовалось как эпитет Зевса и Посейдона.

Имя Афанасий корнями уходит в древнюю Грецию и означает бессмертный.

У имени Михаил древнееврейские корни, переводится оно буквально так: «кто как Бог». В разных странах это имя произносится по-разному. Например, в Англии говорят Майкл, в арабских странах — Микаил, в Германии — Михель, в Испании — Мигель, во Франции — Мишель

Имя Алексей образовалось от древнегреческих слов, которые переводятся как «защищать», «отражать», «предотвращать».

Если в вашем окружении есть носители этих имен, не забудьте их поздравить.