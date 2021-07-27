У кого сегодня день ангела?

Имя Ираклий — это православная форма древнегреческого имени Геракл. Покровителем имени является мученик Ираклий Андрианопольский, который погиб за веру в Христа в III веке.

Считается, что мужчины с таким именем могут быть успешными на любом профессиональном поприще. Ираклии очень энергичны и целеустремленны. Но в семейной жизни у них отношения складываются очень сложно. Ираклии неуступчивы и часто конфликтуют со своими избранницами, при этом они не любят признавать ошибки и извиняться.

Если в вашем окружении есть Ираклии, не забудьте их поздравить.