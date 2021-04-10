У кого сегодня день ангела?

Сегодня, 10 апреля, по православному календарю именины у Василия, Ивана, Иллариона, Ильи, Николая и Степана.

Поздравьте именинников — им будет приятно.

Василий — имя греческого происхождения, в переводе означает «царский, царственный». В древнегреческой мифологии использовалось как эпитет Зевса и Посейдона.

Илларион — имя греческого происхождения и изначально звучало как Хиларион. Считается, что имя Илларион происходит от слова хилариос и означает «веселый» или «радостный».

Илья — это русский вариант древнееврейского имени Элияху, которое значило «Мой Бог – Господь» или «верующий». Но есть еще одна версия — Илья происходит от имени Илия, что значит «крепость Господня» и «сила Божья»

Николай — в переводе с греческого языка означает «победитель народов». В разных странах Европы у этого имени есть аналоги: во Франции – Никола, Кола, в Венгрии – Миклош, в Германии – Николаус, в Скандинавии – Никлас.

Степан — имя греческого происхождения и означает «венок, венец, корона, диадема».

Иван — это имя с иврита переводится как «помилованный Богом», «милость Божья», «подарок Божий», «Бог благословил», «Божье благоволение».

Отметим, именины не следует путать с Днём рождения. Это день памяти святого, именем которого назван христианин. Именинами также принято назвать день ангела.

Фото: korrespondent.net