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Новости Одессы и Одесской области

У киевского кафе нашли мертвым участника АТО из Одессы

У киевского кафе нашли мертвым участника АТО из Одессы

Тело 32-летнего одессита обнаружили у входа в заведение общепита на улице Юнкерова в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции столицы.

Медики осмотрели мужчину и нашли у него ножевое ранение шеи.

На месте обнаружили раскладной нож и личные вещи погибшего.

Также при нем были документы, благодаря которым удалось установить личность.

Как отмечает Информатор, у мужчины в том числе нашлось удостоверение участника АТО. По данным издания, погибший перед смертью успел рассказать очевидцам, что на него напали.

По факту открыли уголовное производство. В полиции рассматривают две версии происшествия: убийство и самоубийство.

Если подтвердится первая, виновникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: ГУНП г. Киева

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