У каких имён сегодня день ангела?

Сегодня, 30 июля, день ангела отмечают Лазари, Леониды, Маргариты и Марины.

Лазарь — имя еврейского происхождения. В оригинале оно звучит как Эльазар и означает «Бог мне помог».

Имя Леонид появилось в Древней Греции и буквально означает «подобный льву; потомок льва». Оно стало популярным в античные времена благодаря славе спартанского царя Леонида I. Есть женский вариант имени — Леонида.

Маргарита — это имя произошло от греческого слова «маргаритес», означающего «жемчужина, жемчуг». В древнегреческой мифологии «Маргаритос» — один из эпитетов богини Афродиты, которая считалась покровительницей мореплавателей. Моряки приносили в её святилища жемчужины и перламутровые раковины.

Марина — женский аналог редкого древнеримского мужского имени Марин, которое в переводе с латинского языка означает «морской».