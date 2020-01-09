У двох школах Одеси полярники розкажуть про експедицію на станції “Академік Вернадський”

27 шкіл по всій Україні стали переможцями конкурсу “Запроси полярника до себе” – наприкінці 2019-го його вже вдруге провели МОН та Національний антарктичний науковий центр.

Про це повідомляє пресслужба міністерства освіти та науки України.

Підсумки конкурсу було підбито сьогодні, 9 січня 2020 року.

До шкіл-переможців завітають учасники українських антарктичних експедицій, які розкажуть дітям про життя та роботу на станції “Академік Вернадський”, покажуть фото та відео з зимівок, а також привезуть подарунки. Зокрема, учні дізнаються, як же насправді проходить один день життя полярника, адже саме це було темою другого конкурсу: школярі мали написати, як вони уявляють собі цей день.

Загалом на конкурс надійшло понад 60 листів. Найкращі з них обирали особисто полярники, зокрема, учасники 24-ї експедиції, що наразі перебуває на станції “Академік Вернадський”.

– У листах дуже вразила дитяча безпосередність і водночас обізнаність та захопленість професією полярника. Цікаво, що робота в Антарктиді сприймається дітьми майже як дослідження на іншій планеті, – зазначив керівник експедиції Ігор Дикий.

Наприклад, діти розповідали про життя українських полярників очима пінгвіна, показували один день у коміксах чи на конструкторі Lego, відправляли в Антарктиду щедрівку на кометі, додавали в раціон науковців ромашку з Карпат, котлети по-київськи та сало з часником, припускали, що зимівники вирізають з криги кущі та дерева, щоб не сумувати за рослинами, тощо.

Отже, переможцями з Одеси стали такі школи:

Загальноосвітня школа №48

Військово-морський ліцей.

Фото: 5 канал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!