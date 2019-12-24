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Новости Одессы и Одесской области

У Дома Руссова в Одессе снесли портившие вид электроопоры (фото)

У Дома Руссова в Одессе снесли портившие вид электроопоры (фото)

На недавнем аппаратном совещании объявили, что в ближайшие дни официально откроют фасад реставрируемого Дома Руссова на улице Садовой.

У здания рабочие готовятся к открытию. Так, на днях они снесли столбы рядом с историческим домом, которые закрывали горожанам обзор.

Об этом сообщает pushkinska.net.

Как видно на фото, в целом демонтировали четыре электроопоры.

Отметим, что, несмотря на близящееся открытие, работы еще не окончены, в следующем году здание продолжат ремонтировать внутри.

Напомним, ранее мы писали, что к выделенной изначально сумме на ремонт добавили еще около 42 миллионов гривен. В целом на реставрацию Дома Руссова потратят свыше 150 миллионов грн.

Фото: pushkinska.net

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