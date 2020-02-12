У центрі Одеси проводиться капітальний ремонт у школі (фото)

Будівля Одеської загальноосвітньої школи № 122 на вул. Старопортофранківській, 45 була побудована в 1936-1937 роках. Під час Другої світової війни школа була зруйнована від попадання бомби, а в 1951 році – відновлена. Наразі в школі навчаються близько 900 учнів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

У 2017-18 роках за бюджетні кошти у всіх приміщеннях харчоблоку та обідньому залі поетапно проводилися ремонтні роботи. Також було придбано технологічне обладнання та меблі для обіднього залу.

Крім того, у рамках реалізації проєкту суспільного бюджету-2019 «Освітня технологія майбутнього» п’ять класів школи №122 оснастили комп’ютерною технікою і програмним забезпеченням; організували навчання 17-ти вчителів-предметників за методикою змішаного навчання; розробили варіанти інтерактивних уроків з різних тем державних освітніх програм з урахуванням вимог Нової української школи.

У 2019 році розпочалися роботи з капітального ремонту будівлі школи. На початковому етапі для безпеки учнів територія школи по всьому периметру була огороджена парканом. У грудні 2019 року в районі школи, у проїзді, який з’єднує вул. Старопортофранківську і вул. Новосельського, було організовано однобічний рух.

На наступному етапі капремонту була виконана заміна віконних блоків, проведено капремонт даху всіх чотирьох корпусів школи та двох санвузлів всередині будівлі.

Наразі проводяться фасадні роботи на четвертому корпусі школи, виконані утеплення та декоративне оздоблення фасадів трьох корпусів.

Найближчим часом розпочнуться роботи з влаштування спортивного майданчика з гумовим покриттям для ігор у футбол, волейбол і баскетбол. Також буде упорядкована прилегла територія: покладена плитка, облаштовані сходинки і вхідні групи.

Замовником робіт з капітального ремонту школи та благоустрою її території виступає управління капбудівництва Одеської міськради.

Капремонт школи №122 планується завершити в поточному році.

Фото: ОМР

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!