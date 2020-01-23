У центрі Одеси поліцейський наїхав на 62-річну жінку з дитиною: вони перебігали дорогу у невстановленому місці

Подія сталася вчора, 22 січня, ввечері на розі вулиць Преображенської та Дерибасівської.
Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.
Встановлено, що поліцейський, повертаючись зі служби на своєму автомобілі «Деу Ланос», скоїв наїзд на 62-річну жінку, яка разом із дитиною перебігала дорогу у невстановленому місці (поруч з місцем аварії знаходиться підземний пішохідний перехід).
Внаслідок аварії жінка отримала травми та була госпіталізована. За попередніми даними, дитина тілесних ушкоджень не зазнала.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група по ДТП та керівництво інспекції з особового складу ГУНП. Попередньо водій тверезий.
Про подію проінформовано працівників Управління внутрішньої безпеки ДВБ та міжрегіонального відділу ДБР.
Фото: 112 Україна
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