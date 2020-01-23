fbpx
Новости Одессы и Одесской области

У центрі Одеси поліцейський наїхав на 62-річну жінку з дитиною: вони перебігали дорогу у невстановленому місці

У центрі Одеси поліцейський наїхав на 62-річну жінку з дитиною: вони перебігали дорогу у невстановленому місці

Подія сталася вчора, 22 січня, ввечері на розі вулиць Преображенської та Дерибасівської.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Встановлено, що поліцейський, повертаючись зі служби на своєму автомобілі «Деу Ланос», скоїв наїзд  на 62-річну жінку, яка разом із дитиною перебігала дорогу у невстановленому місці (поруч з місцем аварії знаходиться підземний пішохідний перехід).

Внаслідок аварії жінка отримала травми та була госпіталізована. За попередніми даними, дитина тілесних ушкоджень  не зазнала.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група по ДТП та керівництво інспекції з особового складу ГУНП. Попередньо водій тверезий.

Про подію проінформовано працівників Управління внутрішньої безпеки ДВБ та міжрегіонального відділу ДБР.

Фото: 112 Україна

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить