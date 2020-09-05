У Білгород-Дністровському люди мітингували під райлікарнею (відео)

Біля Білгород-Дністровської райлікарні влаштували мітинг проти перетворення її в опорну по COVID-19.
Про це повідомляється у спільноті “Наше місто. Білгород-Дністровський”.
Близько сотні жителів Білгорода-Дністровського зібралися вранці, 5 вересня, на мітинг біля райлікарні.
Люди протестують проти рішення МОЗ перетворити лікувальний заклад в опорну лікарню для приймання коронавірусних хворих. Жителі виступають проти цього, тому що лікарня знаходиться в самому центрі міста. Люди бояться, що поява коронавірусної лікарні незабаром відправить місто в «червону» зону.
Люди собрались у райбольницы
Gepostet von НАШЕ МІСТО. Білгород-Дністровський am Freitag, 4. September 2020
Фото: Думская