У Білгород-Дністровському люди мітингували під райлікарнею (відео)

Біля Білгород-Дністровської райлікарні влаштували мітинг проти перетворення її в опорну по COVID-19.

Про це повідомляється у спільноті “Наше місто. Білгород-Дністровський”.

Близько сотні жителів Білгорода-Дністровського зібралися вранці, 5 вересня, на мітинг біля райлікарні.

Люди протестують проти рішення МОЗ перетворити лікувальний заклад в опорну лікарню для приймання коронавірусних хворих. Жителі виступають проти цього, тому що лікарня знаходиться в самому центрі міста. Люди бояться, що поява коронавірусної лікарні незабаром відправить місто в «червону» зону.

Люди собрались у райбольницы Gepostet von НАШЕ МІСТО. Білгород-Дністровський am Freitag, 4. September 2020

Фото: Думская