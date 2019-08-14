У берегов Турции столкнулись танкер и сухогруз, который направлялся в Одессу

Основное внимание во время сегодняшнего визита президента Владимира Зеленского в область было уделено проблемам развития Одесского порта и портовой отрасли Украины в целом.

Проблема движения направляющихся в порт большегрузов по городским улицам возникла давно. Часть нагрузки забрала построенная в 2009 году эстакада. Но дорога «Хаджибей-2», которая соединила бы портовую эстакаду с Объездной дорогой, до сих пор не построена.

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