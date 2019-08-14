У берегов Турции столкнулись танкер и сухогруз, который направлялся в Одессу

У побережья в районе Стамбула в ночь на 14 августа танкер под либерийским флагом столкнулся с сухогрузом Doric Warrior, следовавшим из США в Украину.
Как сообщает турецкое информагентство DHA, никто из членов экипажей не пострадал.
На место происшествия были направлены команды береговой охраны, представители прибрежной безопасности и Стамбульского морского порта.
В результате столкновения оба судна получили повреждения. Было обнаружено повреждение верхней части корпуса танкера Mammadaminresulzadeh.
Согласно данным сайта marinetraffic.com, сухогруз Doric Warrior направлялся в Одесский порт.
Фото: marinetraffic.com
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