У берегов Одессы запретили ловить азово-черноморскую кефаль

Запрет ввели по рекомендации Южного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии. Ограничение продлится с 20 августа до 10 сентября в северо-западной части Черного моря и причерноморских лиманах.

Об этом сообщает Черноморское бассейновое управление Госрыбагенства.

В это время рыбакам придется воздержаться от ловли остроноса, лобана и сингиля, относящихся к кефалям. Это, по данным ведомства, связано с тем, что рыба в этот период будет нереститься.

Рыбоохранный патруль призывает серьезно отнестись к запрету. И даже если кефаль попадется случайно на крючок, отпустить ее. Дело в том, что во время нереста рыба теряет чувство страха и может стать легкой добычей браконьеров.

За одну выловленную в этот период кефаль придется заплатить штраф в 595 гривен. Очевидцев нарушения запрета просят сообщать на бесплатную горячую линию 0-800-50-52-50 или звонить по телефону (068) 163-26-73 в Черноморское бассейновое управление.

Фото: zachem.com.ua