У берегов Одессы ошвартовалось американское боевое судно

24 декабря Одессу окутал сильный туман. Однако, несмотря на это, в порт зашел боевой корабль ВМФ США “Росс”.
Об этом пишет dumskaya.net
Американский эсминец класса “Арли Берк”ошвартовался у причала контейнерного терминала в районе Карантинного мола.
Отметим, корабль уже не впервые заходит в одесский порт. Он периодически гостит у нас с 2014 года и принимает участие в учениях “Си Бриз”.
Фото: dumskaya.net
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