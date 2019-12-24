У берегов Одессы ошвартовалось американское боевое судно

24 декабря Одессу окутал сильный туман. Однако, несмотря на это, в порт зашел боевой корабль ВМФ США “Росс”.

Об этом пишет dumskaya.net

Американский эсминец класса “Арли Берк”ошвартовался у причала контейнерного терминала в районе Карантинного мола.

Отметим, корабль уже не впервые заходит в одесский порт. Он периодически гостит у нас с 2014 года и принимает участие в учениях “Си Бриз”.

Фото: dumskaya.net

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