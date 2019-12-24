fbpx
Новости Одессы и Одесской области

У берегов Одессы ошвартовалось американское боевое судно

У берегов Одессы ошвартовалось американское боевое судно

24 декабря Одессу окутал сильный туман. Однако, несмотря на это, в порт зашел боевой корабль ВМФ США “Росс”.

Об этом пишет dumskaya.net

Американский эсминец класса “Арли Берк”ошвартовался у причала контейнерного терминала в районе Карантинного мола.

Отметим, корабль уже не впервые заходит в одесский порт. Он периодически гостит у нас с 2014 года и принимает участие в учениях “Си Бриз”.

Фото 2016 года. Корабль "Росс" в Одессе во время учений Си Бриз

Фото 2016 года. Корабль “Росс” в Одессе во время учений Си Бриз

Фото: dumskaya.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить