У 2020 році розпочнеться реконструкція аеропорту “Ізмаїл”

Сьогодні, 12 листопада, міністр інфраструктури України Владислав Криклій, під час презентації планів на найближчі п’ять років.

Про це повідомляє ЦТС.

Владислав Криклій, зокрема, заявив:

– З наступного року починаємо реконструювати аеропорти Дніпро, Мукачево, Ізмаїл. По концесії – це аеропорти Херсон, Чернівці, Запоріжжя. Вивчаємо ситуацію по Львову.

Крім того Криклій повідомив, що метою уряду є підвищення авіамобільного населення України з 5% до 15%.

У липні в Ізмаїлі приступили до капремонту будівлі аеропорту, який планували завершити протягом року.

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