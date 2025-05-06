Северный РЭС
Работы до 17:00:
- Метизна, Ковровая,
- Гобеленова,
- Фаховая,
- Бондарная,
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,7-а,8-а,9-а Пересыпская,
- Аграрная, 1-21,
- Балтская дорога, 25-84,
- Ю.Крашевского, 1а-42,
- Викандера и Ларсена, 2-86,
- Главная, 1-33,
- Горбистая, 1-15,
- Звонкая, 1-32,
- Долинская, 14-33,
- Жевахова, 4-61а,
- Жевахова гора, 103,111, 17, 22, 30, 72,87, 81,
- Закарпатская, 1-72, 209,
- Кавказская, 1-41,
- Карьерная, 1-25,
- Каришковского, 2-60,
- Локомотивная, 1-27,
- Февральская, 1-59,
- Посевная, 1-56,
- Прокатная, 1-12,
- Рыночная, 7,
- Фаховая, 15,
- Флотская, 3-29,
- пл. Волова, 2-29а,
- П.Болбочана,
- пер. 10-й, 13-й, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Черноморский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский,
- пер. Технарский,
- пер. Арковый,
- пер. Паркетный,
- пер. Корковый,
- пер. Кодымский,
- пер. Анкерный,
- пер. Бейтельсбахера,
- пер. Мебельный,
- пер. Волтона,
- пер. 1-й, 2-й Февральский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский,
- пер. Асеева, 1-57а,
- пер. Баркасный, 1,1а,2,4,
- пер. Савранский, 3-10,
- пер. Бориса Кифоренко, 2-35,
- переулок Виктора Дихтиевского, 1-22,
- переулок Владимира Терещенко, 7,13а,
- переулок Игоря Киселева, 1-33,
- переулок Кавказский, 1-8,
- переулок Навигационный, 1-19,
- переулок Неплия, 1-12,
- переулок Олега Андрийца, 1-7,
- переулок Олега Стороженко, 2-10,
- переулок Александра Пресича, 1-26,
- В.Скаржинського, 1-11.
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Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Академика Королева, 74-97,
- Чикаленко Евгения, 64,
- Семьи Глодан, 29.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Добровольцев, 1-3а,
- Софиевская, 1-14.