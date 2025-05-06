отключение света

Северный РЭС

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Работы до 17:00:

  • Метизна, Ковровая,
  • Гобеленова,
  • Фаховая,
  • Бондарная,
  • 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,7-а,8-а,9-а Пересыпская,
  • Аграрная, 1-21,
  • Балтская дорога, 25-84,
  • Ю.Крашевского, 1а-42,
  • Викандера и Ларсена, 2-86,
  • Главная, 1-33,
  • Горбистая, 1-15,
  • Звонкая, 1-32,
  • Долинская, 14-33,
  • Жевахова, 4-61а,
  • Жевахова гора, 103,111, 17, 22, 30, 72,87, 81,
  • Закарпатская, 1-72, 209,
  • Кавказская, 1-41,
  • Карьерная, 1-25,
  • Каришковского, 2-60,
  • Локомотивная, 1-27,
  • Февральская, 1-59,
  • Посевная, 1-56,
  • Прокатная, 1-12,
  • Рыночная, 7,
  • Фаховая, 15,
  • Флотская, 3-29,
  • пл. Волова, 2-29а,
  • П.Болбочана,
  • пер. 10-й, 13-й, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Черноморский,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский,
  • пер. Технарский,
  • пер. Арковый,
  • пер. Паркетный,
  • пер. Корковый,
  • пер. Кодымский,
  • пер. Анкерный,
  • пер. Бейтельсбахера,
  • пер. Мебельный,
  • пер. Волтона,
  • пер. 1-й, 2-й Февральский,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский,
  • пер. Асеева, 1-57а,
  • пер. Баркасный, 1,1а,2,4,
  • пер. Савранский, 3-10,
  • пер. Бориса Кифоренко, 2-35,
  • переулок Виктора Дихтиевского, 1-22,
  • переулок Владимира Терещенко, 7,13а,
  • переулок Игоря Киселева, 1-33,
  • переулок Кавказский, 1-8,
  • переулок Навигационный, 1-19,
  • переулок Неплия, 1-12,
  • переулок Олега Андрийца, 1-7,
  • переулок Олега Стороженко, 2-10,
  • переулок Александра Пресича, 1-26,
  • В.Скаржинського, 1-11.

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Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Академика Королева, 74-97,
  • Чикаленко Евгения, 64,
  • Семьи Глодан, 29. 

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Добровольцев, 1-3а,
  • Софиевская, 1-14.

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