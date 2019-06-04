Тысячи одесских домов сегодня останутся без света

Свет будут отключать с 9:00 до 18:00 в связи с проведением плановых ремонтных работ.
- 1-й Балтский переулок – 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11
- 1-й Степной переулок – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13
- 1-й Черноморский переулок – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15А, 19, 36а, 32_2, 44а, 42б, 12а, 6а, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
- 1-я линия – 10А, 16, 18, 22, 24, 26, 20А, 16А, 10, 20
- 1-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги – 18-Б, 9, 10, 11, 16а, 21а,
- 10 линия 6-й станции Люстдорфской дороги – 184, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 194, 196, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227
- 10-й Черноморский переулок – 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22Б, 16
- 11 линия 6-й станции Люстдорфской дороги – 11, 24, 22, 5, 12, 14, 1А, 7А, 20, 10, 22А, 24А, 3, 18, 26А, 9А, 7, 13, 20А, 9, 26, 14а, 1, 16, 25, 2, 10, 8, 6, 13, 9, 23а, 19А, 21А, 14А, 11, 4, 19, 14, 12 , 19, 23, 17, 21, 15 , 22, 22А, 18, 20, 19, 23, 17А, 34, 38, 36, 30А, 32
- 12 линия 6-й станции Люстдорфской дороги – 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 18-Б, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 23,20,10, 24, 25, 26
- 12-я Суворовская улица – полностью
- 13-й Черноморский переулок – 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121
- 13 линия 6-й ст.Люстдорфской дороги – 4, 19, 24, 16Б, 12, 25, 17, 10, 20, 25А, 23, 12А, 13, 21, 18, 9А, 9, 11, 22, 26, 16, 15
- 14 линия 6-й ст.Люстдорфской дороги – 12а, 10, 17а, 23, 20, 25, 17, 18, 9, 23б, 13, 21, 15, 16, 26, 22, 11, 23а, 14а, 24, 12, 10а, 14, 19, 42, 44а
- 15 линия 6-й ст.Люстдорфской дороги – 15а, 23, 20, 2, 25, 10, 8, 22, 11, 24а, 12, 5, 19, 4, 24, 14, 1, 26, 15, 20а, 16, 27, 17, 9а, 3, 18, 6, 19а, 7, 9, 13, 21, 30а, 38а, 51, 47, 49, 50, 44, 45/2, 28, 34, 39, 30, 40, 46, 36, 48, 53, 34а, 45, 36а, 38, 32
- 16 линия 6-й ст.Люстдорфской дороги – 22а, 5/2, 7а, 11а, 3а, 21/2, 31а, 32а, 35, 31, 34, 37, 35а, 30, 33, 35/1, 36, 38, 32, 35в, 29, 36/2, 34а, 29
- 17 линия 6-й ст.Люстдорфской дороги – 22А, 24А, 15Б, 4/2, 15А, 16а, 17а, 176А, 40, 30, 33, 36, 44, 34А, 44а, 34, 38А, 30А, 31, 38, 33А, 42, 29, 32
- 2-й Балтский переулок – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а
- 2-й Степной переулок – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 2-й Черноморский переулок – 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25
- 2-я Пересыпская улица – 32, 34
- 3-й Балтский переулок – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214
- 3-й Черноморский переулок – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
- 3-я Пересипьська – 19, 21, 23, 25, 27
- 3-я Суворовская улица – 109_2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 109а, 8, 109_1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 109
- 4-й Балтский переулок – 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11
- 4-й Черноморский переулок – 1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43
- 4-я Суворовская улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2а, 14а, 1а, 16, 17, 18, 2А1
- 5-й Балтский переулок – 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
- 5-й Черноморский переулок – 3, 19_10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5
- 5-я Суворовская улица – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- 6-й Балтский переулок – 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
- 7-й Балтский переулок – 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 7-й Черноморский переулок – 2, 3, 6, 7, 6А
- 7-я Пересыпская улица – 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 50а, 14-1, 10а, 14а, 30а, 32, 23а, 46А, 14б, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50
- 8 Марта улица – 80А, 42, 77Д, 77К, 77в, 67Б, 46А, 77Е, 77_1, 44, 67А, 99А, 85А, 74Б, 77_5, 95А, 74а, 81А, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 771, 774, 776
- 8-й Балтский переулок – 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7
- 8-й Черноморский переулок – 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54
- 9-я линия 6-й ст.Люстдорфской дороги – 10А, 22, 24, 26, 16, 18, 20А, 16А, 20, 10
- 9-й Черноморский переулок – 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- Академика Глушко проспект – 34, 36, 38, 34А, 40
- Академика Королёва улица – 42, 44, 34-А, 48/1
- Армейская улица – 19, 21, 23
- Большая Арнаутская улица – 22, 24, 32
- Большевистский переулок – 3, 6, 7, 8-1, 4, 5, 10
- Ботанический переулок – 4
- Василия Стуса улица – 6, 11, 12, 11-А, 4, 12-А, 10, 2а, 3в, 2в
- Гагарина проспект – 27А, 23А, 29, 31,
- Гастелло улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16а, 12А, 5А, 6а, 2/в, 8а, 16б, 1а, 3а, 2/а1, 2 д, 2/а, 18, 2а, 2г, 2в/1, 2б, 2Д, 3А, 32, 34
- Жевахова гора – 22, 30, 81
- Жевахова улица – 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 21а, 4а, 11_1, 29, 53-2, 45-2, 61а, 53-3, 43-1, 49-1, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67
- Кордонная улица – 82а, 29Г, 90Б, 84Б, 66, 82А1, 80, 84, 78, 82, 76Б, 76, 84/В, 86, 90, 84в, 90а/1, 10, 35, 37, 82Б
- Костанди улица – 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 174, 176, 180, 14А, 178А, 227А, 21А, 19А, 23а, 205А, 38А, 184А, 187/1, 30А, 182, 217а, 34А, 33А, 44а
- Левитана улица – 74, 101г, 74а, 70, 86, 90, 88, 96, 82, 80, 94, 80А, 92, 96а, 106, 137, 143а, 116, 100а, 147, 100, 1022, 110, 102а, 106а, 143, 135, 139, 98, 131, 139а, 137а, 112, 145а, 145, 72, 104, 114, 10015л, 105-Б, 78, 108, 10 лінія, 25, 2, 10, 8, 6, 13, 9, 23а, 19А, 21А, 14А, 11, 4, 19, 14, 12, 105, 101А, 101, 22Б, 16, 11 лінія, 23, 17, 21, 15, 133
- Локомотивная улица – 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27
- Лунный переулок – 6
- Маршала Говорова улица – 3А, 3, 1/2
- Маршала Жукова проспект – 79Б, 91, 89а, 89, 79а, 87А, 85, 87б, 83
- Мельницкая улица – 43, 37а, 49, 51, 47, 35, 39а, 37, 39, 45, 35б, 35а
- Новикова улица – 2А, 2А33, 18, 40, 46, 9, 3, 13, 10/1, 2А/63, 2а41, 41а
- Овидиопольская дорога – 2, 4, 6
- Осипова улица – 30, 32, 34, 36
- Профессора Карышковского улица – 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 23А, 12_14, 17а, 4_2, 47а, 8А, 22а, 14А, 30а, 23Б, 40, 25_27, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60
- Рыночная улица – 7
- Светлый переулок – 13а, 8, 11, 14
- Северный переулок – 14
- Сегедская улица – 2А, 2
- Старицкого улица – 4, 15/3, 8, 2Б, 9б, 9А, 6, 2, 8А, 7/7А, 7а, 7, 9а, 9, 2а, 11а, 21А, 19, 15а, 11, 22, 21, 13, 15, 23, 13а, 17, 25, 27
- Степовая улица – 47, 33Б, 33а, 43, 39, 41Б, 37, 41в, 33, 45, 41А, 41, 76в, 90Б, 80, 82, 35, 90А, 94, 96, 88А, 76А, 88, 76, 86, 98, 88В, 84А, 82В, 76б, 33А, 88Б
- Строганова улица – 12, 13, 14, 21/3, 21/1, 21А, 35А, 15, 21Б, 16А, 37А, 12А, 35Б, 26Б, 21В, 26в, 26А, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 141, 262, 21/2
- Тенистая улица – 6, 6А/14, 6/10, 612, 6/11
- Тульская улица – 77а, 30А, 42, 44а, 99,95, 91,97
- Шевченко проспект – 8Б, 8В, 8А, 8А/1, 15/8, 15/6, 15/7, 17В, 8/3, 8/4, 15/3, 8А1, 15/4, 8/11, 8/10, 8/6, 15/2, 8/7, 8/8, 8/9, 8/13, 15/5
- Щорса улица – 127, 148/4, 148/2, 148/3, 148/, 3, 148/1, 125, 129Ф
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