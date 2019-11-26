Тысяча километров за десять часов: одесский эколог показал полет пернатого спринтера

Резкое похолодание заставило многих птиц оперативно собраться на юга. В частности, краснозобые казарки прилетели на зимовку в Причерноморье.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook эколог, замдиректора НПП “Тузловские лиманы” Иван Русев.

Так, за одной из казарок по кличке Эмилия особо тщательно наблюдали орнитологи. Ей на лапку прикрепили датчик, чтобы отследить траекторию полета.

Оказалось, что птичка совершила настоящий марш-бросок спринтера, пролетев тысячу километров за десять часов. Она, стартовав с водохранилища “Веселовское” на Дону, пролетела над Одессой в районе Таирова, после – над Нижнеднестровским нацпарком на Днестре и заповедной Тарутинской степью.

Впрочем, казарка решила у нас не оставаться. Пернатая гостья отправилась дальше в сторону Румынии. Там она временно осела на румынском озере Лунг. Но и от нас это недалеко – рядом с городом Измаил.

В Румынию на зимовку, говорит Иван Русев, казарок уже прилетело несколько тысяч. Для нас они редкие гостьи. В “Тузолвских лиманах” насчитали пока всего 11 особей. Правда, есть еще надежда, что птицы этой породы облюбовали другие участки украинского Причерноморья. Так ли это, вскоре выяснят экологи после мониторинга.

Фото: Peter Cranswick из Facebook Ивана Русева

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.