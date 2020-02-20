Туристичну привабливість Одеси представили на виставці в Ізраїлі (фото)

З 11 по 12 лютого в Тель-Авіві (Ізраїль) проходила міжнародна туристична виставка International Mediterranean Tourism Market 2020.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
IMTM Tel-Aviv – одна з найбільш значущих у світі виставок, які відображають основні тенденції розвитку міжнародного туризму. Відвідувачами виставки стали близько 27 тисяч осіб.
Цього року в IMTM Tel-Aviv беруть участь 57 країн, зокрема й Україна.
Одеса вперше була представлена на окремому стенді, який презентували представники Одеської міської ради та бізнесу.
Під час роботи на виставці були проведені переговори про співпрацю з представниками ряду ізраїльських туристичних операторів, які вже відправляють групи туристів в Одесу або планують таку діяльність.
Посольству України в Державі Ізраїль були передані презентаційні матеріали, поліграфічна продукція для подальшого поширення.
Також була досягнута попередня домовленість про співпрацю в сфері туризму і обмін матеріалами з туристичним департаментом Нетанії. Заплановано прес-тур до Одеси для представників ізраїльських ЗМІ, блогерів та ін.
Фото: ОМР
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