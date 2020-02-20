Туристичну привабливість Одеси представили на виставці в Ізраїлі (фото)

З 11 по 12 лютого в Тель-Авіві (Ізраїль) проходила міжнародна туристична виставка International Mediterranean Tourism Market 2020.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

IMTM Tel-Aviv – одна з найбільш значущих у світі виставок, які відображають основні тенденції розвитку міжнародного туризму. Відвідувачами виставки стали близько 27 тисяч осіб.

Цього року в IMTM Tel-Aviv беруть участь 57 країн, зокрема й Україна.

Одеса вперше була представлена на окремому стенді, який презентували представники Одеської міської ради та бізнесу.

Під час роботи на виставці були проведені переговори про співпрацю з представниками ряду ізраїльських туристичних операторів, які вже відправляють групи туристів в Одесу або планують таку діяльність.

Посольству України в Державі Ізраїль були передані презентаційні матеріали, поліграфічна продукція для подальшого поширення.

Також була досягнута попередня домовленість про співпрацю в сфері туризму і обмін матеріалами з туристичним департаментом Нетанії. Заплановано прес-тур до Одеси для представників ізраїльських ЗМІ, блогерів та ін.

Презентація туристичної привабливості Одеси на міжнародній виставці. Презентація туристичної привабливості Одеси на міжнародній виставці. Презентація туристичної привабливості Одеси на міжнародній виставці. Презентація туристичної привабливості Одеси на міжнародній виставці.

Фото: ОМР

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