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Новости Одессы и Одесской области

Туристам в Одессе предложат нанять телохранителя

Туристам в Одессе предложат нанять телохранителя

Для иностранных гостей в городе подготовили комплекс услуг от охранного агентства.

Одесский туристический центр принял решение заключить договор о сотрудничестве с охранной компанией «Antikiller».

Об этом на своей страничке в  Facebook рассказал президент Национальной туристической организации Украины Иван Липтуга.

Как отметил Иван Липтуга, поводом послужило то, что туристы у нас стали чаще жаловаться на уличных грабителей и всякого рода мошенников.

“Мы рисуем радужную картинку желающим к нам приехать, но не всегда ей соответствуем, – пояснил руководитель туристической ассоциации. – Нам очень дорог каждый турист. Так что лучше приятно удивить, чем позволить ему остаться разочарованным”.

Среди услуг – аренда автомобиля с телохранителем и встреча в аэропорту, круглосуточное сопровождение на встречи, переговоры и в рестораны англоязычного секьюрити. Причем трансфер до гостиницы обещают сделать дешевле, чем берут некоторые таксисты.

Для услуги уже разрабатывают нейминг и брендинг. Пока рабочее название продукта – Travel Security Guard. Предложение хотят сделать таким, чтобы не отпугнуть иностранных гостей.

Иван Липтуга и Николай Зборщиков

Иван Липтуга и Николай Зборщиков

Как уточнил в  Facebook руководитель охранной компании «Antikiller» Николай Зборщик, речь не идет о том, чтобы навязать по телохранителю каждому туристу в Одессе.

– Наша цель – не вызвать чувство страха перед посещением города, а предоставить современный сервис, по аналогии со “скорой помощью”, которая у нас называется “скорой помощью личной безопасности”, – отметил Николай Зборщик.

Руководитель охранной компании подчеркнул, что в агентство можно обратиться в любой момент, когда потребуется помощь. Например, если турист заблудился, попал в аварию, его кто-то преследует или ему стало плохо посреди улицы. К слову, все сотрудники компании прошли курсы по оказанию домедицинской помощи, а машины укомплектованы дефибрилляторами и аптечками.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, достаточно установить специальное мобильное приложение на телефон. В случае необходимости туристу будет нужно нажать тревожную кнопку. После этого сигнал тревоги поступит на пульт централизованного наблюдения, он автоматически определит, где находится человек, а уже через десять минут пострадавшему окажут помощь.

Фото:  Facebook Ивана Липтуги

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