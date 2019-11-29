Турецькі уггі перетворюються в елегантний австралійський бренд: Одеська митниця потролила горе-контрабандистів

Про це повідомляє пресслужба Одеської митниці ДФС у Facebook.

– І знову про бренди або «почем в Одессе рубероид», – так митники розпочали історію знахідки контрабанди.

Як зазначається, у контейнері зі взуттям чобіток маловідомого турецького виробника було всього 8 пар.

– На перший погляд, нічого прикметного. На це й розраховували нащадки Геші Козодоєва, кіношного контрабандиста із «Діамантової руки». Він одним рухом перетворював брюки в елегантні шорти. Його наслідувачі – взуття маловідомого турецького виробника у всесвітньо відомий австралійський бренд UGG. Досить лише зняти етикетку і – «voilà!», – кепкують митники.

На фото митники показали пару взуття до зняття етикетки та після. Контрабандисти нашили етикетку турецького виробника поверх етикетки австралійського бренду UGG.

– 8 пар – це однозначно мізер. Але вочевидь схема приховування торговельної марки. Така собі «пробна кулька», яка луснула. Перепрошуємо, панове креативщики, що розчарували, – додали на митниці.

Фото: Одеська митниця ДФС

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