Турецкая компания построит в Одесской области ветроэлектростанцию на 100 млн евро

Одесская облгосадминистрация подписала меморандум о сотрудничестве с турецкой компанией «Гюриш Холдинг Аноним Ширкети». Он предполагает строительство ветроэлектростанций в Овидиопольском районе. Общая сумма инвестиций – около 100 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

Турецкая компания намерена расширить инвестиции в области альтернативной энергетики и начать строительство второй очереди ветроэлектростанции «Овод Норс» на территории Овидиопольского района мощностью около 66 МВт.

В Одесской области уже реализован проект по строительству ветроэлектростанций мощностью 32 МВт стоимостью более 40 млн евро. Так, ВЭС «Овод Винд» состоит из 9 ветроэнергетических установок общей мощностью 32 МВт. Эта электростанция, генерируя ежегодно около 108 млн 000 кВт / ч, может обеспечить электроэнергию около 33 тыс. домовладений.

Напомним, Украина вошла в пятерку стран Европы с наибольшим количеством ветряных электростанций.

По информации Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, в 2018 году в стране были введены в эксплуатацию 10 ветряных электростанций общей мощностью 67,7 МВт.

В первом квартале 2019 года в Украине введено в эксплуатацию 861,1 МВт генерирующих мощностей, что на 16% больше чем за весь 2018. Ветряные и солнечные в этом году составляют 99,5% введенных мощностей.

Фото: uaenergy.com.ua