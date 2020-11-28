Туман и северный ветер: погода в Одессе 29 ноября

Завтра, в воскресенье, 29 ноября, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром туман, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-2 °С тепла, днем 4-6 °С тепла.
В Одесской области облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Ночью местами слабый гололед. Ночью и утром туман.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем 2-7 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.