Труп около школы в Одессе: полиция задержала подозреваемого в убийстве 83-летней женщины (видео)

В Одессе задержали 55-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своей 83-летней матери.
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Ее труп в мешке обнаружили 16 марта около школы №57 на улице Мариинской в Одессе.
Как выяснила полиция, сын ударил мать топором по голове, одел на нее полиэтиленовый пакет, обмотал скотчем и задушил.
А потом положил в мешок и оттащил подальше. Подозреваемого же задержали дома. Он сказал, что убил мать из-за конфликта, но не говорит, из-за какого именно.
В ближайшее время следствие назначит психиатрическую экспертизу, чтоб понять, вменяем ли подозреваемый, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.