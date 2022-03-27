Труханов просит защитить центр Одессы от разрушения оккупантами (видео)

Мэр Одессы Геннадий Труханов обратился в Министерство культуры и информационной политики Украины и Министерство иностранных дел Украины с просьбой максимально ускорить процедуру формирования заявки в ЮНЕСКО, которая позволит защитить исторический центр Одессы от военных действий.

Соответствующее видеооброащение опубликовал YouTube-канал одесской мэрии «Думская, 1».

«Мы живем в городе с уникальной архитектурой, которая досталась нам еще от основателей Одессы. И наш долг – передать это богатство своим детям в целости и сохранности. Мы видели, что российские оккупанты сделали с Харьковом, с Мариуполем, мы видим, во что они превращают украинские города. И пока наши военные защищают наши жизни, мы должны позаботиться о своем наследии»,

– говорит Труханов.

Он напоминает, что исторический центр Одессы находится в предварительном списке объектов мирового наследия ЮНЕСКО, что позволит получить охранные гарантии от одной из наиболее авторитетных международных организаций в мире.

«Для скорейшего рассмотрения в соответствии с украинским и международным законодательством в условиях военного времени я обращают в Министерство культуры и информационной политики Украины, в Министерство иностранных дел Украины с просьбой максимально ускорить процедуру формирования заявки в ЮНЕСКО»,

– добавил мэр Одессы.

Он напоминает, что несмотря на то, что одесситы максимально постарались защитить свои памятники, нужна максимальная гарантия в том, что знаменитая одесская архитектура не будет стерта с лица земли.

Труханов также выразил надежду на то, что в ближайшее время этот вопрос будет решен.

«Пока же мы будем делать все для того, чтобы никакие гарантии не понадобились, а наши памятники и знаменитые здания продолжили украшать Одессу»,

– заверил городской голова.

Фото: скриншот с видео