Новости Одессы и Одесской области

Труханов просит защитить центр Одессы от разрушения оккупантами (видео)

Труханов просит защитить центр Одессы от разрушения оккупантами (видео)

Мэр Одессы Геннадий Труханов обратился в Министерство культуры и информационной политики Украины и Министерство иностранных дел Украины с просьбой максимально ускорить процедуру формирования заявки в ЮНЕСКО, которая позволит защитить исторический центр Одессы от военных действий.

Рецепты

Соответствующее видеооброащение опубликовал YouTube-канал одесской мэрии «Думская, 1».

«Мы живем в городе с уникальной архитектурой, которая досталась нам еще от основателей Одессы. И наш долг – передать это богатство своим детям в целости и сохранности. Мы видели, что российские оккупанты сделали с Харьковом, с Мариуполем, мы видим, во что они превращают украинские города. И пока наши военные защищают наши жизни, мы должны позаботиться о своем наследии»,

– говорит Труханов.

Он напоминает, что исторический центр Одессы находится в предварительном списке объектов мирового наследия ЮНЕСКО, что позволит получить охранные гарантии от одной из наиболее авторитетных международных организаций в мире.

«Для скорейшего рассмотрения в соответствии с украинским и международным законодательством в условиях военного времени я обращают в Министерство культуры и информационной политики Украины, в Министерство иностранных дел Украины с просьбой максимально ускорить процедуру формирования заявки в ЮНЕСКО»,

– добавил мэр Одессы.

Он напоминает, что несмотря на то, что одесситы максимально постарались защитить свои памятники, нужна максимальная гарантия в том, что знаменитая одесская архитектура не будет стерта с лица земли.

Труханов также выразил надежду на то, что в ближайшее время этот вопрос будет решен.

«Пока же мы будем делать все для того, чтобы никакие гарантии не понадобились, а наши памятники и знаменитые здания продолжили украшать Одессу»,

– заверил городской голова.

Фото: скриншот с видео

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить